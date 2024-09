I figli degli altri, film su Rai3: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 5 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film I figli degli altri, un film francese del 2022 diretto da Rebecca Zlotowski. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

I figli degli altri – Trama

Al centro della narrazione c’è Rachel (interpretata da Virginie Efira), una donna quarantenne che vive una vita appagata. Insegnante di liceo, circondata da affetti e passioni come la musica, Rachel si trova a fare i conti con il desiderio di maternità che si fa sempre più pressante.

Quando incontra Ali (Roschdy Zem), un uomo affascinante e separato, Rachel si innamora. Ma Ali ha una figlia, Louana, e il legame che si crea tra Rachel e la bambina complica la loro relazione. Il film esplora le dinamiche complesse che si instaurano tra i tre protagonisti, mettendo in luce le gioie e le sfide dell’amore e della famiglia.

I figli degli altri – Cast

Virginie Efira nel ruolo di Rachel: l’attrice francese, nota per la sua versatilità, interpreta con maestria il personaggio di una donna forte e indipendente che si confronta con le proprie fragilità.

Roschdy Zem nel ruolo di Ali: l’attore franco-marocchino incarna un uomo complesso e affettuoso, alle prese con le difficoltà di essere un padre single.

Yamée Couture nel ruolo di Louana: la giovane attrice interpreta la figlia di Ali, una bambina intelligente e sensibile che cerca di trovare il suo posto in una famiglia in trasformazione.

Chiara Mastroianni e Mireille Perrier interpretano rispettivamente la migliore amica di Rachel e la sua ex insegnante di musica, figure femminili che offrono un punto di vista diverso sulla maternità e sulla vita.