Hercai: trama e streaming Stagione 1 puntata 9: Una promessa

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 10 giugno 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Una promessa”, nono episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 9

La puntata inizia con Miran che alla porta dei nonni di Melek, esclama: “Sono venuto a riportare a casa mia moglie”. Segue il monologo di Aziza: “Miran distruggerà la sua stessa famiglia”.

Reyyan viene punta da uno scorpione. Miran rimane al suo fianco tutta la notte. La mattina dopo, Reyyan si sveglia e inizia a stuzzicare Miran: un momento di leggerezza nonostante la tensione. Hazar entra in scena e dice a Miran: “Ti ho affidato mia figlia in abito bianco per amarla e proteggerla. Le hai strappato l’anima e ce l’hai consegnata!” Hazar è furioso per il comportamento di Miran.

Hazar scopre che Nasuf ha minacciato di rivelare a Reyyan di non essere sua figlia naturale ed ha un crollo nella stalla con sua moglie, in cui sottolinea l’importanza di Reyyan per la famiglia.

Miran afferra Gonul per il collo e la accusa, ma intanto Miran scopre la verità sulla ferita di Gonul. Sultan difende Gonul e ricorda il passato tormentato di Miran. Con la pistola in mano, Reyyan affronta Miran nel suo ufficio. Reyyan è disperata e vuole porre fine alla situazione, ma lui la stringe in un abbraccio.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.