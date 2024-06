Hercai: trama e streaming Stagione 1 puntata 10: Troppo tardi?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 17 giugno 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Troppo tardi?”, nono episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 10

L’episodio riprende dove era finito il precedente. Nasuh rifiuta di vendere la sua famiglia e il suo onore. Il nonno di Reyyan le ricorda che le decisioni su vita e morte spettano a lui. Miran è furioso con Azize, le chiede di fermare gli esattori e di smettere di perseguitare Reyyan, ma lei rifiuta, vuole vendetta per la madre. Miran, disperato, confessa sulla tomba della madre di aver rovinato una ragazza innocente.

Hazar pensa di rivelare a Reyyan di non essere suo padre per salvarla, ma Zehra e Azat li sentono. Miran incontra Reyyan e le confessa che il suo cuore soffre, ma lei lo accusa di essere la causa del suo male. Gul finge un calo di zuccheri per uscire con Reyyan e farla incontrare Firat, che le dice che Miran è follemente innamorato.

In una scena forte e simbolica, Reyyan porta Miran nel luogo dove ha bruciato la casa della loro prima notte di nozze. Gli dice che la loro fiducia è andata in fumo, proprio come la casa. Miran la chiama, ma lei se ne va, ribaltando la stessa situazione che lui le aveva imposto in passato.

Cihan decide di andarsene per evitare che suo figlio sposi Reyyan. Sultan avverte Gonul che Azize non ama nessuno, solo se stessa. Azize affida a Firat il compito di gestire i beni di Miran, in quanto lui è accecato dalla passione.

Miran manda a Reyyan una pietra con un messaggio: anche le pietre hanno memoria, anche se noi dimentichiamo. In un flashback, vediamo un giovane Miran innamorarsi di Reyyan a prima vista.

Miran taglia la corrente e ruba un momento con Reyyan, donandole il pettine a forma di farfalla. Le dichiara che l’ha amata fin dalla prima volta che l’ha vista, ma Reyyan lo caccia via.

L’episodio si conclude con una serie di colpi di scena: Miran annuncia a Gonul il divorzio, Hazar è disposto a sposare Reyyan per salvarla, Sultan è pronta a rivelare a Miran la verità sulle sue origini, e infine, Miran rapisce Reyyan su un cavallo bianco durante la notte dell’henné.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.