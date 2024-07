Hercai: trama e streaming Stagione 1 puntata 13: In cerca di un perché

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 8 luglio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “In cerca di un perché”, tredicesimo episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 13

Miran è sconvolto dalla risposta di Reyyan alla sua proposta di matrimonio e irrompe fuori dalla loro nuova capanna urlando domande sul perché lei lo abbia rifiutato. Azize, la nonna di Miran, cerca di calmare la situazione, ma lui è irremovibile. Vuole vendetta contro Hazar, il padre di Reyyan, ma non vuole far del male a Gül, alla madre di Gül o a Reyyan stessa. Alla fine, decide di lasciare Azize e se ne va.

La famiglia Şadoğlu si trasferisce e le tensioni aumentano.

La famiglia Şadoğlu è costretta a trasferirsi in una fattoria dopo che Miran ha bruciato la loro villa. Questo crea ulteriori tensioni tra loro e la famiglia Hazar. Nel frattempo, Azat, il fratello di Reyyan, e Miran si affrontano in una rissa nella piazza del paese.

Nasuh e Azize ricevono un ultimatum.

Il capo villaggio interviene e dice a Nasuh e Azize che devono permettere a Reyyan e Miran di sposarsi per evitare ulteriori conflitti. Nasuh rifiuta categoricamente, mentre Azize ha un flashback di un doloroso ricordo del passato.

Azize escogita un piano per separare Miran e Reyyan.

Convinta che Miran e Reyyan non possano stare insieme, Azize escogita un piano per far uccidere Azat da Miran. Crede che questo porterà alla vendetta di Hazar contro Miran, separando definitivamente i due giovani.

Reyyan cerca di fermare il piano di Azize.

Reyyan, venuta a conoscenza del piano di Azize, si reca dal capo villaggio per chiedere aiuto. Poi affronta Azize, determinata a fermare il suo piano malvagio.

Miran è in pericolo.

Nel frattempo, Miran è ignaro del pericolo che lo attende. Mentre è in macchina con Fırat, viene attaccato da uomini armati.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.