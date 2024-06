Hercai: trama e streaming Stagione 1 puntata 12: Nella buona e nella cattiva sorte

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 1 luglio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Nella buona e nella cattiva sorte”, dodicesimo episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 12

Reyyan disperata si getta dal ponte per sfuggire a Azat e Nasuh, ma viene salvata da Miran. La ragazza, in stato di shock, tenta nuovamente di fuggire, ma Miran la porta in un luogo sicuro con l’aiuto dell’amico Firat.

A Midyat, la notizia del presunto suicidio di Reyyan sconvolge la famiglia Sadoglu. Zehra, sconvolta dal dolore, non può credere di aver perso la figlia. Nel frattempo, Nasuh non si fida della versione di Azat e ordina di cercare il corpo di Reyyan.

Yaren, approfittando della situazione, cerca di impossessarsi della stanza di Reyyan. Ma Zehra, già provata dal dolore, non cede alle sue pretese. L’episodio si conclude con il mistero che avvolge la vera sorte di Reyyan. Nessuno sa che è viva e che si trova con Miran, dando vita a una situazione intricata e ricca di suspense.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.