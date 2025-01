Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 22 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Hammamet. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Hammamet – Trama

“Hammamet” è un film biografico diretto da Gianni Amelio, uscito nel 2020, che si concentra sugli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, il noto politico italiano.

Il film segue Craxi, interpretato da Pierfrancesco Favino, nella sua villa ad Hammamet, in Tunisia, dove si era ritirato dopo essere stato coinvolto nello scandalo di Tangentopoli. La storia esplora la sua vita personale e politica, mostrando un uomo affetto da diabete e poi colpito da un tumore al rene, che riflette sulla sua carriera e le sue scelte, mentre riceve visite da familiari e amici. Nonostante le accuse di corruzione che lo avevano costretto all’esilio, il film tende a mettere in luce l’aspetto umano di Craxi piuttosto che il politico.

Hammamet – Cast

Pierfrancesco Favino interpreta Bettino Craxi, offrendo una performance acclamata per la sua somiglianza e profondità.

Livia Rossi nel ruolo di Anita, la figlia di Craxi.

Luca Filippi come Fausto, un personaggio immaginario che funge da antagonista.

Silvia Cohen interpreta la moglie di Craxi.

Renato Carpentieri e Claudia Gerini sono tra gli altri attori notevoli nel cast, con Gerini che interpreta un’ex amante di Craxi.

