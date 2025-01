Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Katia Palagi si è tolta la vita dopo essere stata vittima di una truffa online. Il programma cerca di approfondire il caso, analizzando il cellulare di Katia, i numeri che chiamava e quelli che la chiamavano incessantemente per chiederle denaro. La Procura ha avviato un’indagine per truffa e istigazione al suicidio.

Nel frattempo, continua il mistero intorno alla morte di Pierina Paganelli: l’unico indagato al momento è Louis Dassilva, e la Cassazione dovrà decidere sulla sua detenzione. Ma è davvero lui la figura vista passare vicino alla farmacia, non lontano da dove abitavano sia lui che Pierina? I telespettatori avanzano nuove teorie.

Infine, si discute del caso di Mara Favro, la madre scomparsa dopo il suo turno in una pizzeria. Il pizzaiolo e il proprietario del locale sono sotto indagine per omicidio e occultamento di cadavere, ma entrambi negano ogni coinvolgimento. Anzi, Luca, il proprietario, è convinto che Mara sia ancora viva, magari all’estero con un passaporto falso. Federica Sciarelli ne parlerà in diretta in studio con il fratello di Mara, Fabrizio.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

