Gemelli, cucina e amore, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, martedì 4 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Gemelli, cucina e amore, commedia romantica diretta da Jonathan Wright. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Gemelli, cucina e amore – Trama

Josh Northrup gestisce la tradizionale trattoria di famiglia in una piccola città dell’Alaska. Sua vita prende una svolta inaspettata quando il fratello gemello Julian, rinomato chef in una grande città, si infortuna proprio alla vigilia di un importante concorso culinario internazionale a Malta.

Per salvare il ristorante di Julian e aiutare il fratello, Josh decide di prendere il suo posto, fingendosi lo chef stellato. A Malta, Josh incontra Meg, un’ambiziosa organizzatrice di eventi che sogna di dimostrare il suo talento con questo progetto. Tra Josh e Meg nasce subito una forte intesa, complicata però da un equivoco: Meg crede infatti che Josh sia Julian, il fratello già sposato.

Tra piatti tipici e ricette innovative, Josh dovrà destreggiarsi tra le sfide in cucina, la gestione del ristorante e i sentimenti per Meg, cercando di svelare la sua vera identità senza deludere nessuno.

Gemelli, cucina e amore – Cast

Jeremy Jordan: Josh Northrup/Julian Northrup

Jessica Lowndes: Meg

Callum Blue: Henri, marito di Julian

Michelle Martin: Donna Northrup, madre di Josh e Julian

Edward De Gaetano: Preston Wescott

Stephen Oliver: Sig. Northrup, padre di Josh e Julian