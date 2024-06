Marry Me – Sposami, film su Canale 5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 4 giugno 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Marry Me – Sposami, una commedia romantica musicale del 2022 diretta da Kat Coiro. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Marry Me – Sposami – Trama

Kat Valdez è una superstar della musica latina di fama mondiale, fidanzata con il collega Bastian, altrettanto famoso. La loro relazione però viene improvvisamente annullata durante un concerto dal vivo, quando Kat scopre che Bastian la tradisce con la sua assistente.

Salita sul palco con il cuore infranto, Kat decide di sposare un estraneo tra il pubblico: Charlie Gilbert, un professore di matematica divorziato che si trova lì con la figlia adolescente Lou, grande fan della cantante.

Tra colpi di scena, equivoci e canzoni orecchiabili, Kat e Charlie si ritrovano catapultati in un matrimonio lampo che attira l’attenzione dei media e li spinge a riconsiderare le loro vite e le loro aspettative sull’amore.

Marry Me – Sposami – Cast attori

Jennifer Lopez: Kat Valdez

Owen Wilson: Charlie Gilbert

Maluma: Bastian

Sarah Silverman: Parker Debbs

John Bradley: Collin Calloway

Chloe Coleman: Lou Gilbert

Michelle Buteau: Melissa

Jimmy Fallon: se stesso