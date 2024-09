Endless Love, soap su Canale 5: cast, trama e quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Telegram

Arriva in prima visione in chiaro, la serie Endless Love. A trasmetterla è Canale 5 ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14,10 e poi in prima serata giovedì e venerdi a partire dalle ore 21.30 di giovedì 12 settembre.

Trama Endless Love

La serie racconta la storia d’amore tra Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza appartenente a una famiglia benestante. Il loro amore, nato quasi per caso, è destinato a scontrarsi con le rigide regole della società e con le ambizioni della famiglia di Nihan. La madre di Nihan, infatti, per salvare la famiglia dalla bancarotta, impone alla figlia un matrimonio combinato con un uomo ricco e potente.

Kemal e Nihan si ritroveranno a lottare per il loro amore, affrontando ostacoli sempre più grandi e prendendo decisioni che cambieranno per sempre le loro vite.

Endless Love: quante puntate sono

La serie Endless Love si compone di ben 190 episodi. Il numero è stato spezzettato da Mediaset rispetto all’originale di 74 puntate suddivise in due stagioni.

Cast Endless Love

Neslihan Atagül: interpreta Nihan, la protagonista femminile, una ragazza forte e determinata.

Kadir Doğulu: interpreta Kemal, il protagonista maschile, un giovane innamorato e passionale.

Burak Özçivit: interpreta Emir, il rivale di Kemal, un uomo ricco e manipolatore.