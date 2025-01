Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 22 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film John Wick. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

John Wick – Trama

“John Wick” è un film d’azione del 2014 diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad.

Il protagonista è un ex assassino che ha abbandonato la vita criminale per amore di sua moglie, Helen, che però muore di una malattia incurabile. Dopo il funerale, John riceve un ultimo regalo da Helen: un cucciolo di beagle di nome Daisy, accompagnato da un biglietto che lo invita a non dimenticare come si fa ad amare. La sua tranquillità viene però turbata quando un gruppo di gangster russi, guidati da Iosef Tarasov, figlio del criminale Viggo Tarasov, gli rubano la sua amata Ford Mustang del 1969 e uccidono il suo cane. Questo atto spinge John a tornare al suo vecchio mestiere per vendicarsi, scontrandosi con la mafia russa di New York e riscoprendo il suo leggendario status nel mondo del crimine.

John Wick – Cast

Keanu Reeves interpreta John Wick, il protagonista, un ex assassino in cerca di vendetta.

Michael Nyqvist è Viggo Tarasov, il boss della mafia russa, nonché ex datore di lavoro di John.

Alfie Allen interpreta Iosef Tarasov, il figlio imprudente di Viggo, che scatena l’ira di Wick.

Willem Dafoe è Marcus, un vecchio amico e collega di John, che si trova in una posizione complicata durante la vendetta di Wick.

Adrianne Palicki come Ms. Perkins, una killer senza scrupoli.

Bridget Moynahan interpreta Helen Wick, la defunta moglie di John, vista in flashback.

Ian McShane è Winston, il gestore del Continental, un hotel esclusivo per assassini che segue regole precise.

John Leguizamo nel ruolo di Aurelio, un meccanico che ha legami con il mondo criminale.

Lance Reddick è Charon, il concierge del Continental, sempre elegante e discreto.

