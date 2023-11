Operazione 6/12 Attacco al Presidente, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 29 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Operazione 6/12 Attacco al Presidente – un thriller finlandese. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Operazione 6/12 Attacco al Presidente – Trama

Il 6 dicembre, giorno dell’Indipendenza della Finlandia, un gruppo di terroristi attacca il Palazzo Presidenziale di Helsinki. Il Presidente della Finlandia viene rapito e l’agente dei servizi segreti Max Tanner viene incaricato di salvarlo.

Tanner deve indagare tra i possibili responsabili dell’attacco, che potrebbero essere sia gruppi nazionalisti che internazionali. Nel frattempo, i terroristi si preparano a eseguire la loro minaccia di giustiziare il Presidente.

Critica

Il film è stato accolto positivamente dalla critica, che ha elogiato le sue scene d’azione, la recitazione e la suspense. Il film ha vinto numerosi premi, tra cui il premio come miglior film al Festival del Cinema di Helsinki. Il film ha ricevuto recensioni miste dalla critica. Alcuni critici hanno apprezzato l’azione e l’umorismo del film, mentre altri hanno criticato la trama e la mancanza di sviluppo dei personaggi. Il film ha incassato circa 157 milioni di dollari in tutto il mondo.

Operazione 6/12 Attacco al Presidente – Cast

Il cast principale include:

Jasper Pääkkönen interpreta Max Tanner, l’agente dei servizi segreti incaricato di salvare il Presidente.

Nanna Blondell interpreta Anne, la moglie del Presidente.

Sverrir Gudnason interpreta il leader del gruppo terroristico.

Cathy Belton interpreta la Premier Ministro della Finlandia.

Nika Savolainen interpreta il Ministro della Difesa della Finlandia.