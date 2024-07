Chaos Walking film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 11 luglio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Chaos Walking, un adattamento cinematografico del romanzo “La fuga” (titolo originale “The Knife of Never Letting Go”), primo capitolo della trilogia di Patrick Ness. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Chaos Walking – Trama

Il film è ambientato nel pianeta Nuovo Mondo, colonizzato da esseri umani in un futuro distopico. Gli uomini sono affetti da un virus chiamato “Rumore” che li costringe a vivere esposti ai pensieri altrui, senza alcuna privacy. Le donne, invece, sono scomparse da tempo.

Il protagonista è Todd Hewitt (Tom Holland), un giovane che vive a Prentisstown, una comunità isolata governata dal dispotico David Prentiss (Mads Mikkelsen). La vita di Todd viene sconvolta dall’arrivo di Viola (Daisy Ridley), una misteriosa ragazza proveniente da un altro pianeta. Viola è immune al Rumore e rappresenta una minaccia per l’ordine costituito di Prentisstown.

Insieme, Todd e Viola si ritrovano a dover affrontare non solo le ostilità degli abitanti di Prentisstown, ma anche le pericolose creature che popolano il Nuovo Mondo. Nel loro viaggio alla ricerca della verità, scopriranno i segreti del pianeta e il destino dell’umanità.

Chaos Walking – Cast

Tom Holland nel ruolo di Todd Hewitt

Daisy Ridley nel ruolo di Viola

Mads Mikkelsen nel ruolo di David Prentiss

Demián Bichir nel ruolo di Ben Moore

Nick Jonas nel ruolo di Davy Prentiss

Cynthia Erivo nel ruolo di Hildy

Kurt Sutter nel ruolo di Mayor Wade

David Oyelowo nel ruolo di Emerson