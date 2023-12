Giuseppe Giacobazzi in Io ci sarò su NOVE: anticipazioni e streaming

Seguici su Whatsapp - Telegram

Giuseppe Giacobazzi in Io ci sarò è lo show che va in onda in chiaro su Nove stasera, mercoledì 13 dicembre 2023, alle ore 21,25 in prima tv. Vediamo insieme cosa aspettarci dal comico romagnolo che abbiamo conosciuto a Zelig.

Giuseppe Giacobazzi in Io ci sarò – Trama

Io ci sarò è uno spettacolo teatrale di Giuseppe Giacobazzi, andato in scena per la prima volta nel 2017. Lo spettacolo è un monologo in cui Giacobazzi parla di sé, della sua vita, della sua famiglia e del mondo che lo circonda.

Lo spettacolo è diviso in due parti. Nella prima parte, Giacobazzi parla di sé e della sua infanzia, della sua famiglia e della sua formazione. Nella seconda parte, Giacobazzi parla del mondo che lo circonda, della politica, della società e della cultura.

Lo spettacolo è divertente e riflessivo allo stesso tempo. Giacobazzi è un comico di grande talento, ma è anche un uomo intelligente e sensibile. Il suo monologo è un’occasione per riflettere su temi importanti, ma anche per sorridere.

Giuseppe Giacobazzi in Io ci sarò – Streaming

Lo speciale su Giuseppe Giacobazzi è disponibile online a questo link.

Giuseppe Giacobazzi – Malattia

Il comico romagnolo nel 2018 è stata protagonista di una campagna della Regione Emilia-Romagna per prevenire l’ictus. Successivamente nel 2021 assieme ad altri colleghi di Zelig ha fatto serata per sensibilizzare sul problema dell’artrite reumatoide.

Giuseppe Giacobazzi – Moglie e Figlia

Il comico, il cui vero nome è Alessandro Sasdelli, è sposato dal 1997 con Roberta, che non fa parte de mondo dello spettacolo. La coppia nel 2013 ha avuto una figlia, Arianna, con la fecondazione assistita (PMA) a Madrid.