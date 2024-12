Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 27 dicembre 2024, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Codice d’onore. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Codice d’onore – Trama

Ambientato in una base militare statunitense, il film racconta la storia di due marines accusati di aver ucciso un loro compagno. A difenderli viene incaricato un giovane avvocato della Marina, Daniel Kaffee, interpretato da Tom Cruise.

Kaffee, inizialmente scettico e più interessato a casi facili, si trova a dover affrontare un’indagine complessa e pericolosa. Mentre scava più a fondo, scopre un mondo oscuro fatto di gerarchie militari rigide, codici d’onore non scritti e un sistema che sembra proteggere i suoi membri a tutti i costi.

Il vero colpevole? Forse non è chi sembra. Kaffee, con l’aiuto di un’abile investigatrice interpretata da Demi Moore e di un esperto avvocato militare, dovrà svelare la verità e affrontare un temibile colonnello, interpretato da un indimenticabile Jack Nicholson, che difenderà a spada tratta le sue azioni.

Codice d’onore – Cast

Tom Cruise nel ruolo di Daniel Kaffee: Il giovane e ambizioso avvocato della Marina.

Jack Nicholson nel ruolo del Colonnello Nathan Jessup: Un comandante duro e spietato, pronto a tutto per proteggere i suoi uomini.

Demi Moore nel ruolo di Joanne Galloway: L’abile investigatrice che aiuta Kaffee nelle sue indagini.

Kevin Bacon nel ruolo di Jack Ross: L’accusatore dei due marines, un avvocato ambizioso e determinato.

