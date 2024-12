Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Giovedì 26 dicembre in prima serata su Rai2 va in onda lo speciale Bella Festa presentato da Pierluigi Diaco. Il programma si trasformerà in uno speciale natalizio con una sfida tutta da seguire. Vediamo le modalità.

Come funziona e ospiti

Generazione Z vs Boomer: Sfida All-Star di Natale! Giovani digitali e saggi over 55 si sfidano a colpi di reel e performance live, in un Christmas Show esplosivo. Chi la spunterà tra TikTok dance e balli di gruppo? Conduce Pierluigi Diaco, regia di Salvatore Perfetto.

Le squadre saranno formate da Lino Banfi e la figlia Rosanna, Simona Izzo e la nuora Cristina Congiunti, Nadia Rinaldi e la nipote Maria Isabella Marangoni, Flora Canto e la nonna Diana, e Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica Amodei. Il super-ospite della serata sarà Christian De Sica.

Bella Festa con Diaco – Quante puntate

Lo show è strutturato su una puntata natalizia più una seconda il 2 gennaio che vedrà ospiti Valeria Fabrizi e la figlia Giorgia Giacobetti, Maria Teresa Ruta e il genero Mirko Gancitano, Licia Colò e la figlia Liala Antonino, Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini, Gabriele Cirilli con il figlio Mattia. Super-ospite della serata: Al Bano.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram