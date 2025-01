Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 2 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre – Trama

Il sequel del commovente film “Qua la zampa” ci riporta nel mondo di Bailey, il fedele San Bernardo che ha la capacità di reincarnarsi. In questa nuova avventura, Bailey vive una vita serena con la sua famiglia, in particolare con la piccola CJ, a cui si è profondamente affezionato.

La trama

La tranquillità della famiglia viene turbata quando la mamma di CJ decide di trasferirsi, portando con sé la bambina. Nonostante il dolore della separazione, Bailey promette al suo amato padrone Ethan di proteggere sempre CJ, anche nelle sue future vite.

Il tempo passa e Bailey si reincarna in diversi cani, ma il suo obiettivo rimane sempre lo stesso: ritrovare CJ e assicurarsi che stia bene. In ogni nuova vita, Bailey affronta nuove sfide e si trova a vivere esperienze uniche, ma il suo legame con CJ rimane inalterato.

Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre – Cast

Dennis Quaid: interpreta Ethan, il primo padrone di Bailey e l’unico a conoscere il suo segreto.

Kathryn Prescott: dà il volto a CJ, la nipote di Ethan e l’amorevole compagna di Bailey in tutte le sue vite.

Betty Gilpin: interpreta la mamma di CJ, che prende una decisione difficile per il futuro della figlia.

Abby Ryder Fortson: interpreta CJ da bambina.

