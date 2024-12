Arriva in chiaro sul digitale terrestre e in prima visione assoluta la serie TV Attacco al Potere – Paris Has Fallen. Si tratta di uno spinoff della celebre saga cinematografica Attacco al Potere, le cui puntate andranno in onda in prima serata a partire da lunedì 2 dicembre.

Realizzata nel 2023, gli episodi della serie sono stati girati tra Parigi e Londra. In Francia c’era grande attesa per la messa in onda, al punto che Paris Has Fallen ha fatto registrare il miglior esordio di sempre, per una serie originale, su CANAL+. Vedremo se anche il pubblico italiano avrà lo stesso entusiasmo, intanto qui di seguito tutti i dettagli.

Attacco al Potere – Paris Has Fallen: dove vederlo?

Tutti gli episodi della serie Attacco al Potere – Paris Has Fallen saranno visibili su Italia 1 e, successivamente, anche in streaming su Mediaset Infinity. In quest’ultimo caso, le puntate saranno visibili in modalità on demand senza abbonamento: infatti, è sufficiente creare un account gratuito sul servizio in questione. Saranno visibili qui.

Attacco al Potere – Paris Has Fallen: quante puntate sono?

Attacco al Potere – Paris Has Fallen conta una sola stagione composta da 8 episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Per ogni serata verranno proposti due episodi: i primi due saranno mandanti in onda lunedì 2 dicembre a partire dalle ore 21.30 circa.

Qui di seguito una breve anticipazione dei primi due episodi, a segui la trama completa della serie.

Episodio 1: Vincent Taleb e’ la guardia del corpo del Ministro della Difesa Bardin. Durante un ballo all’Ambasciata britannica a Parigi uno dei performer spara a una ballerina.

Episodio 2: Vincent e Zara riescono a trovare il trafficante d’armi, ma sono costretti a ucciderlo in seguito a una colluttazione. Nel frattempo Jacob Pearce ricatta Pascal Moulin.

Trama Attacco al Potere – Paris Has Fallen

Nel cuore di Parigi, dove la politica internazionale si intreccia con le trame segrete dei servizi di intelligence, Vincent Taleb è l’uomo scelto per proteggere il Ministro della Difesa francese, una figura chiave del governo in un periodo di instabilità globale. Ex soldato d’élite, Taleb è la mente fredda dietro le misure di sicurezza, ma quando un avvertimento anonimo arriva durante un evento di alto profilo all’ambasciata britannica, l’intero piano di protezione viene messo in discussione.

Il bersaglio dell’attacco non è il presidente degli Stati Uniti in visita, come inizialmente temuto, ma proprio il Ministro che Taleb è incaricato di proteggere. Il caos scoppia mentre un gruppo di terroristi guidato dall’ex capitano della Légion Étrangère, Jacob Pearce, si prepara a lanciare l’offensiva. Il suo obiettivo non è solo la vendetta, ma una guerra personale contro coloro che, anni prima, lo avevano abbandonato in Afghanistan, nelle mani dei talebani.

Con il conto alla rovescia in atto e la situazione che sfugge di mano, Taleb è costretto a unire le forze con Zara Taylor, un’agente dell’MI6 con un passato misterioso e un talento particolare nel risolvere casi ad alta tensione. La loro alleanza non è solo una questione di dovere, ma una necessità vitale. Se vogliono fermare Pearce e la sua rete di sicari, dovranno fare affidamento l’uno sull’altra, scoprendo rapidamente che il pericolo non arriva solo dai terroristi.

Un traditore si nasconde nel loro stesso team, e Taleb e Taylor dovranno lottare contro il tempo per smascherarlo, prima che i suoi piani si realizzino. Mentre le tessere del puzzle vanno al loro posto, emerge una verità sconcertante: la vendetta di Pearce potrebbe essere solo l’inizio di una cospirazione che coinvolge i più alti livelli della politica e dei servizi segreti, dove ogni alleanza è fragile e ogni gesto potrebbe rivelarsi fatale.

In un mondo dove la lealtà è un lusso che pochi si possono permettere, Vincent Taleb e Zara Taylor dovranno superare non solo le minacce esterne, ma anche il tradimento che si annida nell’ombra, pronti a svelare la più grande cospirazione degli ultimi decenni.

Cast Attacco al Potere – Paris Has Fallen

Tewfik Jallab è Vincent Taleb

Ritu Arya è Zara Taylor

Sean Harris è Jacob Pearce

Ana Ularu è Freja Karlsson

Camille Rutherford è Théa

Jérémie Covillault è Matis Garnier

Emmanuelle Bercot è Juliette Levesque

Nathan Willcocks è Philippe Bardin

Laurent Lucas è Pascal Moulin

Trailer Attacco al Potere – Paris Has Fallen

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram