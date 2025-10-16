Andrea Marinozzi a DAZN

Lo scorso primo settembre, Andrea Marinozzi ufficializzava il proprio addio a Sky Sport. In qualche modo sembrava annunciare un totale cambio di vita, invece arriva una nuova avventura professionale per il telecronista.
Un mese e mezzo fa scriveva: “ Lascio un posto che in 16 anni mi ha dato moltissimo. Mi ha accolto ragazzino un po’ imbranato e mi ha insegnato quasi tutto”.
Questa mattina è stato reso noto il suo ingresso nella squadra di DAZN, la piattaforma che trasmette tutte le partite del campionato di Serie A.
