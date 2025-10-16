La clinica della longevità su Real Time: trama e quante puntate

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, Real Time trasmette il programma La clinica della longevità, un docu-speciale dedicato alla medicina della longevità, con un focus sulla prevenzione dell’invecchiamento e sul supporto alle donne durante la menopausa, spesso vissuta come un tabù.

Il programma esplora storie reali di pazienti guidate da esperti come il dottor Michele Bonaccorso (medico anestesista esperto in medicina funzionale), il professor Ennio Tasciotti (responsabile del Laboratorio di Human Longevity Program all’IRCCS San Raffaele di Roma) e la ginecologa Anna Paola Cavalieri. Attraverso testimonianze emotive e consigli scientifici, il format unisce scienza, benessere e riflessione personale, mostrando come trasformare fasi delicate della vita in opportunità di rinascita.

Quante puntate sono e trama

Per ora, si tratta di uno speciale one-shot (durata circa 50-60 minuti), non di una serie a più episodi. Quattro donne over 50 raccontano le loro esperienze con la menopausa. Tra loro Monica (56 anni, sposata con due figli): lotta contro aumento di peso, insonnia e sbalzi d’umore, cercando di riprendere il controllo della vita.

Francesca N. (58 anni, madre di due figlie): affronta cambiamenti fisici come il peso e l’invecchiamento della pelle, trasformando la fase in un percorso di accettazione. Lo speciale è legato alla Giornata Mondiale della Menopausa (18 ottobre).