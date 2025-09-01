Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Dopo 16 anni di telecronache, il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi lascia Sky Sport. Lo fa con un post sui social in cui mostra diversi scatti dagli inizi sino agli ultimi eventi raccontati.

Scrive: “Da oggi le mie dimissioni sono ufficiali. Lascio un posto che in 16 anni mi ha dato moltissimo. Mi ha accolto ragazzino un po’ imbranato e mi ha insegnato quasi tutto. Ho incontrato persone valide che rimarranno in un modo o in un altro nella mia vita e altre che preferisco lasciarmi alle spalle“.

E conclude: “Sei stato per una vita il mio posto dei sogni, ciao SkySport!”.

Stefano Beccacece

