Reazione a Catena 16 ottobre 2025: le Tre Stagioni vincono 489 euro

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 16 ottobre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campionesse le Tre Stagioni di Novara, tre amiche nate in tre stagioni differenti.

Le Tre Stagioni – Egle, Chiara e Raffaella, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro dodicesimo tentativo sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, con qualche dimezzamento e dopo aver acquistato la parola finale, valeva 489 euro. Brave! Il loro montepremi totale va quindi a 51.766 euro.

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

Video puntata Reazione a Catena 16-10-2025

La soluzione di stasera è: SPINOSO.

