Giovedì 14 novembre, terzo appuntamento con i Live della stagione 2024 di X Factor. Ecco come seguire il programma in diretta streaming e in chiaro, con diretta radio e video in tempo reale. Inoltre vediamo le canzoni assegnate dalla giuria composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Chiara Iezzi e Manuel Agnelli, con alla conduzione Giorgia.

Assegnazioni terza puntata Live

La puntata ha per sottotitolo Hell factor, a significare che le eliminazioni saranno ben due. Una dopo la prima manche in cui ognuno porterà il suo cavallo di battaglia. La seconda con le seguenti cover.

Achille Lauro: Lorenzo Salvetti – Me so ‘mbriacato di Mannarino. Les Votives – La canzone nostra di Mace ft. Blanco & Salmo. I Patagarri – Summertime di George Gershwin.

Jake La Furia: Francamente – Blinding Lights di The Weeknd. The Foolz – Niente canzoni d’amore di Marracash.

Manuel Agnelli: Mimì – La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Danielle – Fegato, fegato spappolato di Vasco Rossi. I Punkcake – Mi ami? dei CCCP.

Paola Iezzi: Lowrah – Someone You Loved di Lewis Capaldi.

X Factor in Streaming

Come ogni settimana l’appuntamento è per le ore 21.15 su Sky1, canale solo per abbonati, oppure in streaming tramite il servizio SkyGo e su NOW. La puntata verrà poi replicata su Tv8 il prossimo mercoledì.

X Factor in Radio

Per chi volesse invece seguire la trasmissione in chiaro in radio streaming, Radio Rtl 102.5, partner ufficiale della manifestazione, offrirà la diretta (potete ascoltarla tramite il player subito sotto). E in ogni caso seguiteci su Radio Musik perché qui trovate i video di tutte le esibizioni offerte stasera in tempo reale.

