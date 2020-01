Verissimo: ospiti di oggi, sabato 11 gennaio 2020

Oggi, 11 gennaio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio di Canale5, in onda a partire dalle 16.00. Padrona di casa, come sempre, Silvia Toffanin, apprezzata sia dal pubblico, che dai vertici Mediaset.

Verissimo 11 gennaio 2020, gli ospiti

La puntata di oggi vedrà un’intervista a Pierfrancesco Favino, che racconterà a Silvia Toffanin come si è trasformato in Bettino Craxi per il nuovo film di Gianni Amelio “Hammamet”. Poi un’intensa intervista a Katia Ricciarelli, una delle più belle voci del mondo della lirica, che quest’anno festeggia 50 anni di carriera.

A Verissimo ospite anche Barbara d’Urso, che un sondaggio promosso dal Corriere della sera ha eletto come il personaggio televisivo più significativo dell’ultimo decennio. In studio, sempre più innamorati e futuri sposi, ci saranno anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Infine, per la loro prima intervista di coppia tv, saranno a Verissimo l’ex calciatore Alberto Aquilani e la moglie Michela Quattrociocche.

A proposito dell’intervista di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la coppia racconterà di essere in procinto di sposarsi. I due convoleranno a nozze a marzo. La Palmas darà i dettagli sulla proposta fatta da Filippo:

Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunano me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa!