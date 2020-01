Meraviglie con Alberto Angela, i luoghi dell’11 gennaio 2020

L’11 gennaio 2020, su Raiuno, va in onda la seconda puntata della terza edizione di Meraviglie, il programma di Alberto Angela che porta il pubblico alla scoperta dei tesori paesaggistici e culturali presenti nel nostro Paese. Ogni puntata propone tre luoghi, attingendo dai 55 siti italiani riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’umanità.

Nella seconda puntata, Alberto Angela andrà a Venezia, dove sarà in un luogo magico e insolito: tra le cupole di San Marco, sul tetto della basilica di Venezia. Da lì si partirà alla scoperta della città lagunare. Ci si sposterà lungo i percorsi meno conosciuti di Palazzo Ducale e ci si addentrerà negli aspetti più oscuri della storia di Venezia. Nel carcere dei Piombi si incontrerà Giacomo Casanova, interpretato da Fabio Troiano, mentre Ottavia Piccolo racconterà le sue esperienze di veneziana per scelta.

Ci si sposterà, poi, in Campania, a Paestum, un pezzo di Magna Grecia nel Mezzogiorno d’Italia, dove sembra che dei ed eroi mitici si aggirino ancora tra i grandi templi di Hera, di Atena, di Nettuno. Nel bellissimo museo si potrà vedere fra l’altro la magnifica Tomba del tuffatore, una delle pitture più famose di tutta l’eredità greca. Paestum è un luogo che da sempre ha incantato i viaggiatori del Grand Tour come Goethe, rievocato da Giorgio Marchesi. E continua ad affascinare anche oggi, come racconta Vinicio Capossela.

Infine, a Firenze, per scoprire le meraviglie che si nascondono a Palazzo Vecchio. È il più bel palazzo civile del Medioevo, sede del potere comunale e cuore della città. Ma nel corso dei secoli si è trasformato da un castello medievale in una vera e propria reggia rinascimentale. Non si finirebbe mai di stupirsi per i tanti tesori che vi sono custoditi e dalle tante bellezze di cui i Medici si sono circondati. Ne svelerà alcuni Francesca Cavallin, nelle vesti di Eleonora di Toledo. Da senese doc, Gianna Nannini racconterà che cosa Firenze ha rappresentato per lei negli anni dell’adolescenza.

Meraviglie 2020, streaming

E’ possibile vedere Meraviglie sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.