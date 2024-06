Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro su Real Time: cast e puntate

Seguici su Whatsapp - Telegram

Real Time arricchisce il proprio palinsesto con il docu-reality Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro, in onda in prima serata venerdì 21 giugno. Non si tratta di una novità assoluta in quanto questa serie statunitense è già stata trasmessa in Italia nel 2021 su HGTV.

Le telecamere seguiranno Lorraine Bracco che si dirige a Sambuca, comune siciliano in provincia di Agrigento, per acquistare una casa vecchia di 200 anni al prezzo simbolico di 1 euro. La donna, grazie all’aiuto di un costruttore locale, avvierà i lavori di ristrutturazione della casa senza però stravolgerne le peculiarità originarie.

Vado a vivere in Sicilia: cast

La protagonista assoluta di questo programma è Lorraine Bracco, attrice ed ex modella statunitense che si è fatta conoscere per il suo ruolo nel file Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese e nella serie I Soprano.

Puntate Vado a vivere in Sicilia

Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro si compone di una sola stagione di tre puntate.