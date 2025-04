Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 2 aprile 2025, si occuperà dei casi che seguono.

In puntata si torna a parlare del caso di Andrea Prospero. Federica Sciarelli partirà proprio con l’inchiesta sul giovane studente di informatica ritrovato senza vita in un B&B a Perugia. Durante la trasmissione verrà evidenziato come sul web ci siano ancora troppe persone che tentano di comprare e vendere ossicodone, il farmaco oppiaceo responsabile della morte del diciannovenne di Lanciano. In studio sarà presente anche una madre che ha perso il figlio a causa di questi medicinali, ottenuti tramite ricette falsificate. La puntata offrirà inoltre un aggiornamento sul caso di Pierina Paganelli e sulla scomparsa di Paolo, oltre a trattare gli altri appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

