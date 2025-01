Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 5 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Un matrimonio mostruoso. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un matrimonio mostruoso – Trama

La storia ruota attorno a due famiglie molto diverse: una umana e una mostruosa. Le due famiglie sono unite da un matrimonio, ma la convivenza non è sempre facile. Quando un membro della famiglia umana scompare in circostanze misteriose, le tensioni tra le due famiglie aumentano e vengono alla luce segreti inconfessabili. Tra risate e colpi di scena, i protagonisti dovranno affrontare una serie di pericoli e sfide per risolvere il mistero e salvare la loro famiglia.

Un matrimonio mostruoso – Cast

Massimo Ghini: Interpreta Vladimiro, un vampiro.

Paola Minaccioni: Nel ruolo di Brunilde, una strega.

Ilaria Spada: Interpreta Stella, una giovane donna coinvolta in una storia d’amore complicata.

Ricky Memphis: Nel ruolo di Remo, un personaggio chiave nella trama.

Cristiano Caccamo: Interpreta Adalberto, un licantropo.

Paolo Calabresi: Nel ruolo di Zio Nanni/Wwanda, un personaggio eccentrico.

Emanuela Rei: Interpreta Luna/Luana, un personaggio misterioso.

Maurizio Mattioli: Interpreta Glauco, un altro membro della famiglia mostruosa.

