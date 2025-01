Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 5 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Mary Poppins. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mary Poppins – Trama

Londra, inizio del XX secolo. I bambini Banks, Jane e Michael, sono alla ricerca di una tata che li faccia divertire. Le loro richieste vengono esaudite in modo inaspettato dall’arrivo di Mary Poppins, una governante davvero speciale che scende dal cielo con il suo ombrello. Con la sua aria misteriosa e la sua borsa magica, Mary trasporterà i bambini in un mondo fantastico fatto di avventure, canzoni e personaggi indimenticabili.

Insieme al simpatico spazzacamino Bert, Mary farà scoprire ai bambini la bellezza del mondo che li circonda, insegnando loro l’importanza della fantasia e dell’amore. Ma le sue magie non si limiteranno ai bambini: anche i rigidi genitori Banks, il signor George e la signora Winifred, verranno coinvolti in questa straordinaria avventura, imparando a riscoprire la gioia e la spensieratezza dell’infanzia.

Mary Poppins – Cast

Julie Andrews nel ruolo di Mary Poppins: con la sua voce angelica e la sua eleganza, Julie Andrews ha reso indimenticabile il personaggio di Mary Poppins.

Dick Van Dyke (recentemente scomparso) nel ruolo di Bert: il versatile attore interpreta sia il simpatico spazzacamino Bert che altri divertenti personaggi.

David Tomlinson nel ruolo di George Banks: il severo e rigido padre di famiglia.

Glynis Johns nel ruolo di Winifred Banks: la madre dei bambini, una suffragetta impegnata nella lotta per i diritti delle donne.

Karen Dotrice nel ruolo di Jane Banks: la figlia maggiore, una bambina curiosa e intelligente.

Matthew Garber nel ruolo di Michael Banks: il figlio minore, un bambino vivace e pieno di fantasia.

