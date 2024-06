Un giorno in pretura su Rai3 – Tiziana Morandi, la mantide della Brianza

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, mercoledì 14 giugno 2024, su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi si intitola Tiziana Morandi, la mantide della Brianza.

Un giorno in pretura su Rai3 – Tiziana Morandi

Estate 2021: un ragazzo di Busnago denuncia ai Carabinieri una donna che ha drogato e derubato il padre anziano. Le indagini portano all’arresto di Tiziana Morandi, 47 anni, soprannominata “la Mantide della Brianza”.

L’accusa sostiene che la Morandi, fingendosi massaggiatrice su Facebook, attirava uomini a casa sua per poi stordirli con un sonnifero e derubarli. Le vittime sarebbero state diverse, tra cui un 84enne derubato di 10.000 euro. Morandi si professa innocente: si descrive come una persona ingenua e altruista, che non ha mai fatto del male a nessuno.

Il processo: il processo è in corso a Monza. La difesa punta a dimostrare l’incapacità di intendere e di volere della donna, mentre l’accusa sostiene che si tratti di una persona lucida e calcolatrice.

Ancora dubbi: il caso rimane avvolto nel mistero. Non è chiaro se la Morandi sia realmente colpevole o se sia vittima di un’ingiustizia. Il processo dovrà stabilire la verità.

Un giorno in pretura in streaming

Appuntamento con la puntata di Un giorno in pretura alle 21.20 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.