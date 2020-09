Tv Talk, gli ospiti del 26 settembre 2020

Torna oggi, sabato 26 settembre 2020, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 26 settembre 2020

La stagione di Tv Talk partirà con l’analisi mediatica dell’appuntamento elettorale appena concluso: Francesco Giorgino, Luisella Costamagna ed Alessandra Sardoni, protagonisti assoluti del racconto giornalistico di questi giorni, si confronteranno a partire dalla loro esperienza diretta. Un focus particolare, poi, sarà destinato ai nuovi leader comunicativi: i presidenti di Regione.

La rappresentazione televisiva del mondo del lavoro sarà invece analizzata da una “strana coppia”: Riccardo Iacona e Max Giusti. Entrambi, infatti, con i loro programmi trattano l’argomento e il confronto tra i due stili sarà centrale e sorprendente per la discussione in studio.

Grande spazio anche all’intrattenimento con Milly Carlucci e la nuova edizione di Ballando con le Stelle: le novità, la riposta del pubblico, il grande sforzo creativo per far fronte alle nuove norme anti-Covid. Oltre agli immancabili “reTVeet” – l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, spazio anche al “caso Fausto Leali”, con la clamorosa espulsione del protagonista dal GfVip. Ad arricchire il dibattito in studio anche Riccardo Bocca, Maria Volpe e Saverio Raimondo.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.