Verissimo oggi, ospiti del 26 settembre 2020

Oggi, sabato 26 settembre 2020, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con la sua terza puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 26 settembre 2020, gli ospiti

In apertura, Silvia Toffanin accoglierà in studio Renato Zero che, per i suoi 70 anni, ha deciso di regalare ai suoi fan “Zerosettanta”, una grande opera divisa in tre album di inediti. Zero racconterà:

I bilanci non devono essere tardivi, se no le cose si accumulano. Bisogna avere il coraggio di guardarsi dentro, per questo io faccio un bilancio tutte le sere, rifletto e mi rammento di contattare qualcuno che ha bisogno del mio aiuto

In puntata poi il drammatico racconto di Giuliana De Sio, colpita nei mesi scorsi da una forma acuta di Covid19. E ancora, sarà ospite del talk show Antonella Elia, opinionista con Pupo del Grande Fratello Vip. Inoltre, in studio Alena Seredova, diventata mamma per la terza volta della piccola Vivienne Charlotte.

Infine, per la loro prima intervista insieme in tv, saranno a Verissimo Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, coppia innamoratissima nata nella scorsa edizione del GF Vip.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.