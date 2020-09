Italia Sì, ospiti puntata 26 settembre 2020: Desire e Jacopo, Adele, il Mago Gabriele e nonna Anna

Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio.

Italia Sì, 26 settembre 2020

Nella terza puntata vedremo Desire Capaldo e Jacopo Mastrangelo: una storia di musica ed echi del lockdown. Poi, il crollo della Torre del porto di Genova: Adele ha vinto la sua battaglia per il figlio; e Giorgio, un robot molto utile, che pulisce il mare e recupera gli idrocarburi.

E ancora, il gioco delle 3 carte non è reato dice la Cassazione: il Mago Gabriele ci vuole dimostrare qualcosa; nonna Anna ci racconta che non è mai troppo tardi e bisogna buttarsi. Nasce anche una catena solidale: un donatore anonimo salva la casa costruita ad hoc per un bambino con problemi, per gratitudine la famiglia mette a disposizione un immobile per la pet-therapy. L’esame di Suarez, infine, ha creato una nuova moda: l’italiano!

Continuano, inoltre, le incursioni della talpa di ItaliaSì a “Ballando con le Stelle” dove scopre Elisa Isoardi in lacrime per Raimondo Todaro. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti: Livio Beshir sale sul podio per raccontarci che nelle parole sono nascosti la normalità e il razzismo.

