Tu Sì Que Vales 2022, i finalisti

Dopo nove puntate, anche Tu Sì Que Vales 2022 ha i suoi finalisti: dodici talenti che si sono esibiti nel corso delle settimane e che sono stati giudicati da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, ma anche dalla giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli.

Ma chi sono i finalisti di Tu Sì Que Vales 2022? In tutto, ad accedere alla finale di sabato 19 novembre 2022 sono dodici concorrenti: otto sono passati direttamente in finale nelle puntate precedenti, avendo ottenuto il 100% della giuria popolare ed essendo stati raggiunti sul centro del palco da tutti e quattro i giudici.

Altri quattro, invece, sono stati decretati dalla giuria stessa (con Sabrina Ferilli diventata quinto giudice) dopo delle sfide dirette che si sono tenute nella semifinale e che hanno avuto come protagonisti otto concorrenti selezionati dalla produzione.

Ecco, quindi, i finalisti di Tu Sì Que Vales 2022:

Direttamente in finale

Dima e Roman, acrobati padre e figlio

Die Mobiles, artisti con le ombre

The Lads, atleti di mano a mano

Antonietta Messina, cantante

Hunter Howell, pilota di monoruota

Arte Algo, acrobati

Fiammetta Orsini e Francesca Prini, pole dancers

Diego Gastaldi, atleta e inventore disabile

In finale dopo le sfide dirette

Trygve Wakenshaw, mimo comico (ha vinto contro l’imitatore Marco Mingardi)

James, mentalista (ha vinto contro il fnambolo Lucas Bergandi)

Muy Moi, ballerino, contorsionista e fachiro (ha vinto contro il “fichiro” Giuseppe Ventimiglia)

Yelizaveta Krutikova, ginnasta e acrobata (ha vinto contro il cantante Giuseppe Ferruzzi)

Non resta, ora, che scoprire chi vincerà la nona edizione di Tu Sì Que Vales con l’appuntamento finale, in diretta, sabato 19 novembre 2022. Durante la finale -a cui il pubblico potrà votare tramite il televoto- ci sarà anche la finale della Scuderia Scotti, con i talenti selezionati da Gerry Scotti: in finale ci sono i ballerini Valter La Mantia e Giovanni Lepori e il cantante Roberto Maurici.