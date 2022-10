Tu Si Que Vales 2022: The Lads in finale immediata! (video e gallery)

La terza puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 1 ottobre 2022, ha mostrato anche l’esibizione di The Lads, due acrobati, ex ginnasti che in passato competevano uno contro l’altro – uno portoghese e uno inglese – che, oltre alle cose più classiche, hanno mostrato una salita sulle scale uno sulla testa dell’altro. Pericolosissimo!

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. I due ragazzi hanno convinto sia la giuria, che il pubblico, che ha dato loro addirittura il 100% delle preferenze. Tutti i giudici si sono alzati subito, quindi loro sono IN FINALE IMMEDIATA!

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di The Lads nella puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera.