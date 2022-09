Tu Si Que Vales 2022: Dima e Roman in finale immediata! (video e gallery)

Nella seconda puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 24 settembre 2022, abbiamo potuto assistere anche all’esibizione di Dima e Roman, due acrobati russi, padre e figlio, che hanno portato in studio una cosa straordinaria: mentre il padre teneva in equilibrio un palo, il figlio, arrampicato in cima, compiva evoluzioni strepitose.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. La performance non poteva che convincere pubblico e giuria: per loro il 100% delle prefrenze. I giudici si sono alzati, mandandoli in finale immediata!

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Dima e Roman nella puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera.