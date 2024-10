Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 29 ottobre 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Ticket to Paradise. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Ticket to Paradise – Trama

“Ticket to Paradise” è una commedia romantica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, grazie alla sua storia divertente e ai protagonisti d’eccezione. Il film racconta la storia di David e Georgia Cotton, una coppia divorziata da anni, costretta a riunirsi per un motivo inaspettato: impedire alla loro figlia, Lily, di commettere lo stesso errore che loro hanno fatto vent’anni prima, sposandosi troppo giovani.

David e Georgia, nonostante il loro passato burrascoso, decidono di mettere da parte le loro divergenze e volare a Bali, dove Lily è pronta a convolare a nozze con un giovane locale, Gede. I due ex coniugi, pur essendo agli antipodi per carattere e interessi, si ritrovano a collaborare per sabotare il matrimonio della figlia, convinti che sia una scelta avventata e destinata al fallimento.

Durante la loro permanenza a Bali, David e Georgia dovranno affrontare non solo le loro differenze, ma anche le resistenze di Lily e Gede, che non intendono rinunciare al loro amore. Tra equivoci, risate e momenti di tenerezza, i due ex coniugi si renderanno conto che forse, nonostante tutto, il loro legame è più profondo di quanto credessero.

Ticket to Paradise – Cast

George Clooney nel ruolo di David Cotton: un avvocato cinico e disilluso, ma con un cuore d’oro.

Julia Roberts nel ruolo di Georgia Cotton: una designer di interni esuberante e romantica, sempre alla ricerca dell’amore.

Kaitlyn Dever nel ruolo di Lily Cotton: la figlia di David e Georgia, una giovane laureata innamorata di Gede.

Maxime Bouttier nel ruolo di Gede: il fidanzato di Lily, un giovane balinese coltivatore di alghe.