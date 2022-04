Ti spedisco in convento Italia | Puntate

Ti spedisco in convento è un programma tv della categoria reality in onda in Italia in prima tv su Real Time dal 19 maggio 2019. Si tratta della traduzione del reality show britannico Bad Habits, Holy Orders, trasmesso inizialmente in madrepatria su Channel 5. Il programma racconta le vicende di cinque cosiddette bad girls, ovvero ragazze modaiole e amanti dei party e della vita frenetica, che accettano di chiudersi in convento per un certo periodo. In realtà di tratta del convitto della Sacred Heart School con le Figlie della Divina Carità, che poi sono delle suore cattoliche realmente esistenti.

Domenica 4 aprile 2021 debutta invece la versione nostrana Ti spedisco in convento Italia, sempre nel format di cinque “cattive” ragazze che nel convento dovranno rinunciare al cellulare e a tutte le abituali comodità. In questo caso il convento è quello della Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù chiamato la Culla di Sorrento. Le suore protagoniste sono Suor Daniela, Madre Generale della Congregazione, la Madre Superiora Suor Monica; la timida Suor Felicita, la simpatica 28enne Suor Analia e la dolce e paziente Suor Arleide, che si occupa dell’orto e del giardino.

La seconda edizione di Ti spedisco in convento Italia parte domenica 17 aprile 2022, ma il numero delle ragazze aumenta da cinque a sei perché entra in gioco una coppia di gemelle (Ginevra e Beatrice).

Ti spedisco in convento – Orari e Canale

Ti spedisco in convento va in onda in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni domenica dalle 21,20 alle 23,50 circa. Ogni puntata prevede due episodi della durata di 75 minuti circa.

Ti spedisco in convento – Chi sono le ragazze

Le protagoniste della prima edizione della versione italiana sono Emilia detta Emy, ribelle, sfrenata e disinibita; Valentina, studentessa universitaria piuttosto snob; Sofia, modella e amante del lusso; Stefania, aggressiva ma ancora in attesa di decidere cosa fare del suo futuro, e Wendy, eterna adolescente innamorata dei social.

Ti spedisco in convento Italia – le Fotogallery

Prima stagione (2021): Emy – Sofia – Stefania – Valentina – Wendy

Seconda stagione (2022): Chiara – Nina – Ana Maria – Nanda – Ginevra e Beatrice

Ti spedisco in convento GB

Le cinque cosiddette party girls protagoniste del reality nella versione britannica. Cliccando sul link trovate la scheda completa e la fotogallery di ognuna di loro.

Gabbi – Gabriella Natasha Jade Ryan: modella di lingerie, ex finalista di Miss Teen Ager Gran Bretagna

Paige Wallace: segretaria e social addicted, ama vestirsi in modo vistoso e in particolare lunghi stivali

Tyla Jaye Edwards: ex-cubista e vitaiola, ama bere alcol a dismisura

Sarah Chelsea: hostess di night club molto popolare sui social

Rebecca Cheng: ballerina in discoteca e cubista di Newcastle

Ti spedisco in convento Italia | Puntate

È possibile rivedere l aversione italiana del programma sul Portale Discoveryplus a questo link.