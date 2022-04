Chi sono Ginevra e Beatrice di Ti spedisco in convento (bio e fotogallery)

Ginevra e Beatrice di Ti spedisco in convento (versione italiana dello show britannico Bad Habits, Holy Orders) sono due delle sei ragazze che si rinchiudono in convento per il reality tv, giunto alla seconda edizione, trasmesso in Italia da Real Time a partire dal 17 aprile 2022 (qui la scheda completa del programma).

Chi sono Ginevra e Beatrice

Ginevra e Beatrice Altemura sono due gemelle toscane di 23 anni che vivono entrambe a Piombino. La musica techno è l’unico credo e sono delle vere e proprie regine della dancefloor. La loro settimana consiste nel non fare niente dal lunedì al venerdì, in attesa del week-end, che di solito è un dritto che arriva fino a lunedì mattina.

Sono entrambe presenti sui social network, in particolare su Instagram dove hanno poco più di 4mila follower (qui il profilo di Ginevra e qui quello di Beatrice).

