Chi è Ana Maria di Ti spedisco in convento (bio e fotogallery)

Ana Maria di Ti spedisco in convento (versione italiana dello show britannico Bad Habits, Holy Orders) è una delle cinque ragazze che si rinchiudono in convento per il reality tv, giunto alla seconda edizione, trasmesso in Italia da Real Time a partire dal 17 aprile 2022 (qui la scheda completa del programma).

Chi è Ana Maria

Ana Maria è la più giovane del gruppo: ha 18 anni e viene da Mestre. Ha lasciato la scuola prima del diploma, non ha intenzione di prendere la patente ed è scappata dopo aver litigato con il padre. Per questi motivi, dicono di lei che è una ragazza che non vuole prendersi le sue responsabilità, nonostante ormai abbia raggiunto la maggiore età. È fidanzata con un ragazzo di nome Lorenzo.

È presente sui social network, in particolare su Instagram (ma il suo profilo è privato).

Fotogallery