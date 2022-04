Chi è Nanda di Ti spedisco in convento (bio e fotogallery)

Nanda di Ti spedisco in convento (versione italiana dello show britannico Bad Habits, Holy Orders) è una delle cinque ragazze che si rinchiudono in convento per il reality tv, giunto alla seconda edizione, trasmesso in Italia da Real Time a partire dal 17 aprile 2022 (qui la scheda completa del programma).

Chi è Nanda

Nanda Alfì Giovanna ha 20 anni e nella descrizione fornita dagli addetti del programma leggiamo: “100k followers valgono più di una laurea è il suo mantra. Vive realizzando contenuti (foto e video con la propria immagine) che pubblica sulle principali piattaforme social (Instagram, OnlyFans, Telegram, TikTok). È alla continua ricerca del guadagno rapido, perché “la vita è soldi“.

Descrizione che ha scatenato una bufera sul Web che è costata critiche e insulti alla ragazza, senza però accertarsi quale sia effettivamente il significato della frase in questione e in quale contesto sia stata usata.

È vero che Nanda sia molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove ha oltre 100mila followers e TikTok dove i followers sono oltre 340mila, ma nessuno ha detto che è anche iscritta all’università e si sta per laureare, così come ha detto lei stessa in un video su TikTok: “Studio interpretariato e traduzioni, quindi diciamo lingue. Sto per laurearmi, perché l’anno prossimo è il terzo anno, speriamo di riuscire. Vorrei fare gli ultimi due anni di marketing, più magari in futuro un master o una specializzazione. Quindi non giudicate senza prima conoscere me, senza prima guardare il programma“.

Fotogallery