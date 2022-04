Chi è Chiara di Ti spedisco in convento (bio e fotogallery)

Chiara di Ti spedisco in convento (versione italiana dello show britannico Bad Habits, Holy Orders) è una delle cinque ragazze che si rinchiudono in convento per il reality tv, giunto alla seconda edizione, trasmesso in Italia da Real Time a partire dal 17 aprile 2022 (qui la scheda completa del programma).

Chi è Chiara

Chiara Nutaj è una delle nuove ragazze protagoniste della seconda stagione di Ti spedisco in convento. Ha 23 anni, è nata in Albania, è del segno dei pesci e viene da Busto Arsizio, in provincia di Varese. Bionda con occhi azzurri e diversi tatuaggi sul corpo, sarà probabilmente una delle preferite degli spettatori. Ama dormire e mangiare, gli eccessi e il divertimento. Non ha freni o inibizioni, è allegra e sopra le righe e lavora come receptionist.

È presente sui social network, in particolare su Instagram (questo il suo profilo) dove ha circa 20mila follower.

