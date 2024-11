Questa sera, mercoledì 20 novembre 2024, alle 21:20 in prima serata tv su Canale5, va in onda la prima puntata della prima edizione di This Is Me. Vediamo insieme scaletta e ospiti del programma che celebra i talenti di Amici, presentato da Silvia Toffanin. Quante puntate: lo show prevede tre puntate in onda ogni mercoledì da oggi al 4 dicembre.

Io canto Generation: cast

Condotto da Silvia Toffanin, il programma ripercorre le tappe fondamentali delle carriere di numerosi ex allievi di “Amici”. Dai primi passi incerti tra i banchi di scuola, fino ai grandi successi internazionali, assistiamo alla trasformazione di giovani promesse in artisti affermati.

In ogni puntata, ex allievi come Emma, Giuseppe Giofrè, Irama, Elena D’Amario, Stash, Diana Del Bufalo e molti altri, condividono con il pubblico i loro ricordi, le loro emozioni e le loro più grandi soddisfazioni. Ci saranno anche i protagonisti più recenti come Serena Carella, Petit, Mida e la ballerina Marisol, vincitrice lo scorso anno della categoria ballo.

“This Is Me” non è solo un semplice riassunto: è un’occasione per rivivere insieme momenti indimenticabili, grazie a esibizioni live, interviste esclusive e immagini di repertorio. Ma è anche un’opportunità per scoprire cosa riserva il futuro a questi straordinari talenti.

Ospiti di This is Me

Il programma è arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, tra cui Fabri Fibra, Baby Gang, Ermal Meta, Raf, Villabanks, Slf e Fred De Palma. E non mancano le performance dei professori di “Amici”, che ripropongono alcune delle sigle più famose del talent show.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram