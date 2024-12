Questa sera, mercoledì 4 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3 – Trama

Il terzo capitolo della popolare saga francese continua a far ridere e riflettere. Claude e Marie Verneuil, una coppia di cattolici conservatori, vedono la loro famiglia allargata e multietnica affrontare nuove sfide e situazioni comiche. In occasione del loro anniversario, le quattro figlie organizzano una grande festa a sorpresa, invitando anche i suoceri dalla Cina e dall’Africa. La riunione di famiglia si trasforma rapidamente in un caos esilarante, ricco di equivoci culturali e divertenti gag.

Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3 – Cast

Christian Clavier: Nei panni di Claude Verneuil, il padre della famiglia, sempre alle prese con le usanze e le tradizioni delle sue nuore.

Chantal Lauby: Interpreta Marie Verneuil, la madre, che cerca di mantenere l’equilibrio nella famiglia e di far fronte alle diverse personalità dei suoi generi.

Ary Abittan: Nel ruolo di David Benichou, marito ebreo di una delle figlie Verneuil.

Medi Sadoun: Interpreta Rachid Benassem, marito musulmano di un’altra figlia.

Frédéric Chau: Nei panni di Chao Ling, marito cinese di una delle figlie.

Noom Diawara: Interpreta Charles Koffi, marito africano di una delle figlie.

Frédérique Bel: Nel ruolo di Isabelle Verneuil-Benassem, una delle figlie.

Emilie Caen: Interpreta Ségolène Verneuil-Ling, un’altra delle figlie.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram