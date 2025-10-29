This Is Me con Silvia Toffanin su Canale5: ospiti puntata 29 ottobre

Mercoledì 29 ottobre 2025, alle 21:20 in prima serata tv su Canale5, va in onda la terza e ultima puntata della seconda edizione di This Is Me, presentato come sempre da Silvia Toffanin.
Ospiti puntata 29 ottobre
La terza puntata di This is Me di mercoledì 15 ottobre prevede la presenza dei seguenti ospiti: Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Loredana Bertè con Alberto Urso, Alessandro Del Piero, Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Samira Lui e Gianluigi Buffon.
Oltre alla conduttrice, presenza fissa del programma sarà ancora una volta il comico-imitatore Vincenzo De Lucia.