Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 29 ottobre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Il caso irrisolto di Denise Pipitone

“Mia figlia va cercata”. Piera Maggio, la madre della piccola Denise scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo (Trapani) all’età di quasi 4 anni, torna in studio per rinnovare la sua lotta. Sono passati 21 anni da quel drammatico episodio: la bambina fu vista l’ultima volta mentre giocava vicino alla casa della nonna materna, e da allora le indagini – tra depistaggi, piste rom e lettere anonime – non hanno portato a niente. Piera, 54 anni, ha sempre puntato il dito su familiari e conoscenti, inclusa la sorella del padre biologico Pietro Pulizzi, per presunti moventi di gelosia.

In questa puntata, un elemento innovativo: una ricostruzione forense del volto di Denise oggi, a 25 anni, realizzata da una specialista americana esperta in elaborazione di immagini. L’obiettivo è duplice – aiutare le indagini e permettere a Denise, se viva e ignara del suo passato, di riconoscersi. Come ha dichiarato Piera: “Mia figlia va cercata”. Recentemente, a marzo 2025, l’ex pm Maria Angioni ha ribadito che Denise “è viva e quasi certamente ignara del clamore”, con una pista privilegiata nel mondo rom. A fine ottobre, Piera e Pietro Pulizzi sono stati ospiti di Verissimo, riaffermando la ricerca “viva”. La speranza resta accesa, ma il caso rimane archiviato dal 2023, con nuovi elementi come cimici trovate in casa di Piera che alimentano sospetti di violazioni privacy.

La tragedia di Andrea Prospero: istigazione al suicidio respinta in tribunale

Giovanissimi e vulnerabili: il dramma di Andrea Prospero, 19enne studente di Lanciano (Chieti) iscritto all’Università di Perugia, morto il 24 gennaio 2025 in un B&B del centro storico dopo aver ingerito un mix letale di ossicodone, xanax e benzodiazepine. Il suicidio avvenne in diretta su Telegram, incoraggiato da chat con coetanei: Andrea, in crisi esistenziale, chiese consigli su metodi “indolori”, e un 18enne romano (Emiliano Volpe) lo spinse a procedere, assicurandogli che “non avrebbe sofferto”.

L’indagato, arrestato a marzo 2025 e posto ai domiciliari, è accusato di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.). In udienza il 23 ottobre, il GUP di Perugia ha respinto la richiesta di patteggiamento a 2 anni e 6 mesi di lavori socialmente utili, ritenendola “ridicola e non riparativa”. Il dibattimento è rinviato al 6 novembre: la famiglia di Andrea, assistita dagli avvocati Carlo Pacelli e Francesco Mangano, chiede giustizia piena, con il padre Michele che ha sempre sospettato un “omicidio”. Un video degli ultimi momenti di Andrea è stato depositato in Procura, mentre resta indagato un terzo per cessione di oppiacei. Un caso che illumina i pericoli delle chat anonime tra adolescenti fragili.

Il calvario di Nessy Guerra: bloccata in Egitto con la figlia

Una madre in trappola: Nessy Guerra, 25enne di Sanremo (Imperia), è ferma in Egitto dal 2021 con la figlia Aisha (quasi 5 anni), vittima di accuse false mosse dall’ex marito Tamer Hamouda, italo-egiziano di 35 anni. Trasferitasi lì post-Covid per amore, sposandolo per legge locale, Nessy subì gelosia, violenze e stalking: Tamer la denunciò per adulterio e prostituzione, diffondendo foto/video intimi (revenge porn). Condannato in Italia a 2 anni, 11 mesi e 27 giorni per maltrattamenti su un’altra ex, fu arrestato a novembre 2024 su mandato internazionale, ma rilasciato dopo 82 giorni a gennaio 2025.

Ora, in un video choc diffuso online, Tamer minaccia: “Qui ci scappa il morto”, aumentando la paura di Nessy, protetta dall’Ambasciata italiana in un luogo segreto con i nonni materni. La battaglia è per l’affidamento: accuse cadute, ma divieto di espatrio per Aisha. L’ultima udienza a giugno 2025 respinse la ricusazione richiesta da Tamer (multato 2.000 lire egiziane, circa 35 euro), con sentenza attesa entro 10 giorni – ma Nessy resta “in limbo”, economicamente esausta e terrorizzata da rapimenti. Appello alle istituzioni: “Fateci tornare in Italia”. La Procura di Genova indaga per maltrattamenti e sottrazione minori; il Ministro Tajani promise aiuto nel 2024, ma i tempi egiziani allungano l’agonia. Nessy: “Voglio solo pace con mia figlia”.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? in prima serata su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987