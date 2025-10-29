Hercules – La leggenda ha inizio, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Hercules – La leggenda ha inizio. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Hercules – La leggenda ha inizio – Trama

Hercules – La leggenda ha inizio (titolo originale: The Legend of Hercules), è un film d’azione e avventura del 2014 diretto e prodotto da Renny Harlin (noto per Die Hard 2 e Cliffhanger). Si tratta di una rilettura moderna e spettacolare del mito greco dell’eroe semidio, con un focus sulle origini della sua leggenda. La pellicola, della durata di 99 minuti, mescola elementi epici, combattimenti coreografati e un dramma familiare, ma ha ricevuto recensioni contrastanti per la superficialità della trama e gli effetti speciali datati. Ha incassato circa 61 milioni di dollari a fronte di un budget di 70 milioni, risultando un flop al botteghino.

Ambientato nell’antica Grecia, il film narra le origini di Ercole (Hercules). Il re Anfitrione (Scott Adkins), un tiranno ambizioso e crudele, sogna di espandere il suo regno conquistando Argo. Per porre fine alle sue violenze, la regina Alcmene (Roxanne McKee) invoca gli dei tramite l’oracolo Kakia (Mariah Gale). Le sue preghiere vengono esaudite da Era, che le promette un figlio da Zeus. Quella notte, Zeus in forma astrale visita Alcmene, ma Anfitrione scopre l’accaduto e si infuria. Nove mesi dopo nasce Hercules, che il re accetta malvolentieri come figlio minore rispetto al primogenito Ificle (Liam Garrigan), considerandolo illegittimo e inferiore.

Vent’anni dopo, Hercules è un giovane affascinante e guerriero dalla forza sovrumana, addestrato dal saggio Chirone (Rade Šerbedžija). Ignaro delle sue origini divine, si innamora di Ebe (Gaia Weiss), principessa di Creta promessa sposa a Ificle per sigillare un’alleanza. Scoperta la verità sul suo concepimento, Hercules affronta il suo destino: ribellarsi al padre tiranno, superare prove impossibili (come la cattura e i combattimenti come gladiatore) e liberare il popolo dall’oppressione.

Tra battaglie epiche, tradimenti e un amore proibito, emerge il tema della responsabilità verso un destino più grande degli egoismi personali.Cast e attori principaliIl cast è internazionale, con un mix di volti noti da serie TV e action movie. Kellan Lutz, ex modello e attore di Twilight (dove interpretava Emmett Cullen), si cala nei panni di un Hercules atletico e tormentato, preparandosi per il ruolo con tre settimane di allenamenti intensi in spada, equitazione e lotta.

Hercules – La leggenda ha inizio – Cast e attori

Al centro della storia c’è Kellan Lutz nel ruolo del protagonista Ercole (Hercules): l’attore e modello americano, famoso per aver interpretato Emmett Cullen nella saga Twilight, si è allenato intensamente per guadagnare massa muscolare e rendere credibile il semidio.

La sua amata, la principessa Ebe di Creta (promessa sposa al fratellastro di Ercole), è interpretata da Gaia Weiss, modella e attrice francese che esordisce qui in un ruolo romantico e combattivo, aggiungendo un tocco di grazia alla violenza epica.

Il tirannico re Anfitrione, patrigno di Ercole e responsabile del suo esilio, ha il volto di Scott Adkins, specialista in arti marziali britannico noto per Undisputed e Doctor Strange, che eccelle nelle sequenze di lotta crude e brutali.

La regina Alcmena, madre amorevole di Ercole e amante segreta di Zeus, è Roxanne McKee, attrice inglese vista in Game of Thrones come Doreah: il suo personaggio è il fulcro emotivo, rivelando il destino divino del figlio.

Il fratellastro Ificle (o Iphicles), geloso e ambizioso erede al trono che ostacola l’amore di Ercole, è Liam Garrigan, attore britannico di The Tudors e Spooks.

Fedele alleato di Ercole nelle arene egiziane, Sotero (o Sotiris), è Liam McIntyre, australiano reduce dal ruolo di Spartacus nell’omonima serie Starz: la sua presenza evoca echi di gladiatori e ribellioni, con scene di cameratismo maschile.

Il saggio centauro Chirone (Chiron), mentore e consigliere di Alcmena, è affidato a Rade Šerbedžija, veterano croato di Batman Begins e Casino Royale.