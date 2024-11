Questa sera, martedì 12 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film The Help. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Help – Trama

The Help è un film drammatico del 2011 che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, incentrato sulla lotta per i diritti civili negli Stati Uniti degli anni ’60. La pellicola è ambientata in una piccola città del Mississippi, dove una giovane scrittrice bianca, Skeeter Phelan, decide di scrivere un libro che racconti le storie delle domestiche afroamericane, le cosiddette “help”, che lavorano nelle case delle famiglie bianche.

Skeeter, appena laureata e desiderosa di diventare una scrittrice, torna nella sua città natale e inizia a intervistare le domestiche afroamericane, tra cui Aibileen Clark e Minny Jackson. Queste donne, pur sopportando umiliazioni e discriminazioni, condividono con lei le loro esperienze di vita, le loro speranze e i loro sogni, offrendo un ritratto toccante e autentico della società dell’epoca.

La pubblicazione del libro di Skeeter scatena una vera e propria tempesta, mettendo in discussione le convenzioni sociali e le gerarchie razziali della comunità. Le “help” diventano delle vere e proprie eroine, ispirando altre donne a lottare per i propri diritti.

The Help – Cast

Emma Stone nel ruolo di Skeeter Phelan

Viola Davis nel ruolo di Aibileen Clark

Octavia Spencer nel ruolo di Minny Jackson

Bryce Dallas Howard nel ruolo di Hilly Holbrook

Jessica Chastain nel ruolo di Celia Foote

