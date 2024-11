Questa sera, sabato 9 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa – Trama

The Bleeder è un film biografico che racconta la storia di Chuck Wepner, un pugile poco conosciuto che ha ispirato il personaggio di Rocky Balboa, interpretato da Sylvester Stallone nella celebre saga cinematografica.

Il film segue l’ascesa e la caduta di Wepner, un pugile tenace e coraggioso che, nonostante le sue limitazioni fisiche, riesce a sfidare Muhammad Ali in un incontro epico. La sua storia è un mix di successi, cadute, dipendenze e redenzione, un viaggio emozionante attraverso le gioie e le difficoltà di un mondo spesso crudele come quello della boxe.

The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa – Cast

Liev Schreiber: interpreta Chuck Wepner, il pugile protagonista della storia. Schreiber offre una performance intensa e convincente, calandosi perfettamente nei panni del pugile tormentato.

Naomi Watts: interpreta Linda Wepner, la moglie di Chuck. Watts interpreta un personaggio complesso e sfaccettato, che cerca di sostenere il marito nonostante le sue difficoltà.

Elisabeth Moss: interpreta Phyllis, un’altra donna importante nella vita di Chuck. Moss offre una performance intensa e memorabile.

Ron Perlman: interpreta Philly Jack Katz, il manager di Chuck. Perlman aggiunge profondità al personaggio, interpretando un uomo duro ma leale.

