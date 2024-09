Seguici su Whatsapp - Telegram

La prima puntata del 20 settembre di Tale e Quale Show, si è aperta con una sorpresa per i tanti appassionati del programma, anche se l’annuncio era stato dato in giornata ed era ormai noto a molti. Per la prima volta dopo 13 anni la storica giudice Loretta Goggi non è in studio.

Tale e Quale Show: perché non c’è Loretta Goggi

La showgirl ha deciso di prendersi una pausa dal programma per dedicarsi alla sua famiglia e al suo primo pronipote. Al suo posto, in giuria, arriverà Alessia Marcuzzi. Un nome che in realtà ha lasciato un po’ perplessi non trattandosi né di una cantante né di una comica o imitatrice.

La notizia della partenza di Loretta Goggi da “Tale e quale show” è stata accolta con sorpresa dai fan del programma. La decisione della Goggi è stata così motivata:

“Penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e quale show (programma che resterà sempre nel mio cuore) come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione: Costanza, il suo compagno e il piccolo ci rendono partecipi della loro storia, ridando alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe riuscire a regalarci un’altra esperienza: un’ondata di amore, condita di allegria, rinnovata speranza e (colmo dei colmi per chi ha una certa età) tanta voglia di ricominciare a fare progetti di vita. Felicità, miei cari tutti”.